LOSC : Gérard Lopez croit au titre !

Publié le 14 décembre 2020 à 10h05 par La rédaction mis à jour le 14 décembre 2020 à 10h10

Après 14 journées de Ligue 1, le LOSC pointe en tête du championnat avec 29 points. De là à parler de titre pour les Lillois ? Gérard Lopez juge cette issue possible si tous les éléments concordent.