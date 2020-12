Foot - LOSC

LOSC : Pour Pierre Ménès, Christophe Galtier tient son Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 8 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Arrivé cet été pour compenser le départ de Loïc Rémy, Burak Yilmaz réalise un excellent début de saison au point d'être comparé à Zlatan Ibrahimovic par Pierre Ménès.

En quête d'un successeur à Loïc Rémy, le LOSC a sauté sur l'occasion qui se présentait avec Burak Yilmaz (35 ans) qui a débarqué libre suite à la fin de son aventure avec Besiktas. Et alors que l'attaquant turc était présenté comme la doublure de Jonathan David à son arrivée, il s'est finalement imposé comme un titulaire en puissance grâce à ses huit réalisations en 16 apparitions toutes compétitions confondues. Le duo qu'il forme avec son compatriote Yusuf Zazici est d'ailleurs très prolifique. Pierre Ménès ne cache pas qu'il adore le profil de Burak Yilmaz qu'il compare sans hésiter à un certain Zlatan Ibrahimovic.

Yilmaz, le Zlatan du LOSC