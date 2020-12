Foot - LOSC

LOSC : Christophe Galtier voit très grand en Europa League !

Publié le 4 décembre 2020 à 9h48 par La rédaction

Qualifié pour les 16e de finale de l’Europa League après sa victoire contre le Sparta Prague (2-1), le LOSC de Christophe Galthier affiche ses ambitions.