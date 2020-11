Foot - LOSC

LOSC : Galtier dénonce une énorme erreur contre l’ASSE !

Publié le 30 novembre 2020 à 8h13 par G.d.S.S. mis à jour le 30 novembre 2020 à 8h15

Alors que le LOSC a concédé le match nul contre l’ASSE dimanche soir, Christophe Galtier estime que le penalty accordé aux Verts n’étaient pas justifié.