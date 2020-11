Foot - LOSC

LOSC/ASSE : Christophe Galtier évoque son retour à Geoffroy-Guichard !

Publié le 28 novembre 2020 à 18h20 par La rédaction

Après huit saisons à l'ASSE, Christophe Galtier a pris les rênes du LOSC en 2017. Ce dimanche, l'entraîneur français retournera dans son ancien stade avec de grandes ambitions.