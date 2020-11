Foot - LOSC

LOSC - Malaise : La grosse recrue estivale de Galtier enfin lancée ?

Publié le 26 novembre 2020 à 18h45 par T.M.

Alors que Jonathan David a enfin réussi à débloquer son compteur avec le LOSC, le sélectionneur du Canada estime que l’attaquant de Christophe Galtier pourrait enfin montrer toute l’étendue de son talent.

Avec le départ de Victor Osimhen, le LOSC a dû se mettre en quête d’un nouvel attaquant. Pour cela, les Dogues ont sorti le chéquier, dépensant près de 30M€, pour recruter Jonathan David en provenance de La Gantoise. Recrue la plus chère de l’histoire du club, l’attaquant est donc arrivé avec une énorme pression. Mais jusqu’à il y a quelques jours, le Canadien était très loin d’y répondre. En effet, il aura fallu attendre dimanche dernier, et la rencontre face à Lorient, pour que Jonathan David marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. Alors que les interrogations étaient de plus en plus nombreuses à son égard, le protégé de Christophe Galtier pourrait donc enfin avoir lancé son aventure dans le nord de la France.

« Une vraie pression »