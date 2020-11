Foot - LOSC

LOSC - Malaise : Galtier ne lâche rien pour sa recrue phare de l’été !

Publié le 21 novembre 2020 à 23h30 par H.G.

Alors que Jonathan David n’a pas encore trouvé le chemin des filets avec le LOSC, Christophe Galtier a souligné les progrès réalisés par son attaquant à l’entraînement.

Recrue phare du LOSC cet été après son transfert en provenance de La Gantoise contre 27M€, Jonathan David ne répond pas encore pleinement aux attentes. En effet, celui qui a été enrôlé pour prendre la succession de Victor Osimhen n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison avec les Dogues . S’il se montre intéressant dans le jeu, les observateurs du LOSC en attendent davantage de la part du Canadien de 20 ans. Cependant, Jonathan David peut une nouvelle fois compter sur le soutien indéfectible de Christophe Galtier, qui n’a pas manqué de souligner ses progrès à l’entraînement.

« Il a profité de la coupure pour travailler »