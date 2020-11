Foot - LOSC

LOSC - Malaise : Au LOSC, on refuse de lâcher Jonathan David !

Publié le 22 novembre 2020 à 15h30 par Dan Marciano

Recruté lors du dernier mercato estival afin de remplacer Victor Osimhen, Jonathan David peine à trouver ses marques au LOSC. Malgré ses difficultés, l’attaquant canadien peut compter sur le soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur Christophe Galtier.

« Cette trêve internationale est un bon moment pour faire le bilan du début de saison. Je suis très content des résultats de notre équipe. Personnellement, je me sens de plus en plus fort à chaque match et je suis content de ma contribution. Les fans, vous avez été fantastiques avec moi et j'apprécie vraiment. Merci à tous ! » a écrit le 15 novembre dernier Jonathan David sur son compte Instagram au moment de faire un premier bilan. Pourtant, son début d’aventure au LOSC est loin d’être satisfaisant. Censé prendre la succession de Victor Osimhen, parti lors du dernier mercato estival au Napoli, l’attaquant canadien n’a toujours pas inscrit le moindre but sous le maillot lillois et a même loupé un penalty en Ligue Europa face au Celtic. Jonathan David voit sa confiance s’effriter au fil des semaines et les critiques commencent à pleuvoir sur la tête du jeune joueur.

« Il s'adapte au fur et à mesure des matchs »

Recruté contre un chèque de 27M€ cet été, l’ancien joueur de La Gantoise peine à justifier cet investissement. En difficulté, l'attaquant peut, néanmoins, compter sur le soutien de ses coéquipiers. Ce dimanche, Yusuf Yazici s’est prononcé sur la situation de Jonathan David. Pour l’international turc, le Canadien a encore besoin de digérer son transfert et de s’adapter avant de retrouver son niveau aperçu en Jupiler Pro League la saison dernière. « Il faut garder à l'esprit qu'il y a une pression qui accompagne toute signature. Elle est plus élevée lorsque le joueur en question bat des records de transfert et n'a que 20 ans. C'est un talent très spécial, avec une grande personnalité. Les défenseurs de Ligue 1 sont plus physiques et lisent et anticipent mieux le jeu. Il s'adapte au fur et à mesure des matchs » a déclaré Yazici dans un entretien accordé à 90min . Mais le milieu offensif n’est pas le seul au sein du LOSC à assurer la défense de Jonathan David.

« Jonathan travaille bien »