LOSC - Malaise : Ce constat de Pierre Ménès sur la recrue phare de Galtier !

Publié le 8 novembre 2020 à 1h30 par H.G.

Alors que Jonathan David n’a toujours pas marqué son premier but depuis son arrivée au LOSC, Pierre Ménès n’est malgré tout pas insatisfait du rendement de l’attaquant canadien après le match des Lillois contre l’AC Milan.

Arrivé cet été en provenance de La Gantoise contre près de 30 M€ afin de succéder à Victor Osimhen, parti au Napoli, Jonathan David est frustrant pour ses débuts au LOSC. En effet, l’attaquant de 20 ans ne parvient toujours pas à trouver le chemin des filets. Néanmoins, face à l’AC Milan en Europa League cette semaine (victoire 3-0 des Nordistes à San Siro), Jonathan David est parvenu à se montrer en évidence dans le jeu de l’équipe entrainée par Christophe Galtier. Et c’est ce que retient avant tout Pierre Ménès, le consultant de Canal + considérant que le jeune attaquant du LOSC monte petit à petit en puissance.

« J’ai trouvé David mieux intégré dans le collectif »