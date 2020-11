Foot - LOSC

LOSC : Pierre Ménès a trouvé «un joueur de classe mondiale» au LOSC !

Publié le 7 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Ce jeudi, le LOSC a frappé fort en s’imposant à San Siro contre le Milan AC (0-3). Après la rencontre, Pierre Ménès a notamment souhaité souligner la performances de Renato Sanches.

Cette semaine, le LOSC a donc été le seul club français à s'imposer en Europe. Et que la victoire a été belle pour les hommes de Christophe Galtier. Opposés au Milan AC de Zlatan Ibrahimovic à San Siro, les Dogues se sont vus proposer un énorme défi et ils l’ont parfaitement relevé. Grâce à un triplé de Yucuf Yazici, le LOSC est reparti de Lombardie avec la victoire (0-3). Si le Turc a donc frappé fort, cela a également le cas de Renato Sanches qui a impressionné tout le monde dans l’entrejeu. A la suite de cette rencontre, les avis étaient unanimes concernant le Portugais. Et Pierre Ménès était lui aussi sous le charme.

« Une prestation XXL »