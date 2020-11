Foot - LOSC

LOSC : Galtier s'enflamme pour sa grosse recrue !

Publié le 23 novembre 2020 à 8h20 par La rédaction mis à jour le 23 novembre 2020 à 8h23

Après des débuts difficiles, Jonathan David a finalement marqué son premier but avec le LOSC. Pour le plus grand plaisir de son entraîneur, Christophe Galtier.