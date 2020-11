Foot - LOSC

LOSC : Galtier félicite ses joueurs après le Milan AC

Publié le 27 novembre 2020 à 8h33 par G.d.S.S. mis à jour le 27 novembre 2020 à 8h36

Satisfait de la prestation de ses joueurs jeudi en Europa League face au Milan AC, Christophe Galtier s’est exprimé après la rencontre.