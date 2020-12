Foot - LOSC

LOSC : Galtier prend la défense de Jonathan Ikoné !

Publié le 5 décembre 2020 à 15h40 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier a pris la défense de Jonathan Ikoné, affirmant que l'international français s'améliorait au cours des dernières semaines.