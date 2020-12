Foot - LOSC

LOSC - Malaise : De nouvelles tensions causées par Marc Ingla ?

Publié le 13 décembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors qu'il s'apprête à quitter son poste de directeur général du LOSC dans les prochaines semaines, Marc Ingla serait au coeur d'une polémique en interne avec les joueurs lillois, concernant le versement de primes liées à la qualification des Dogues en 16es de finale de Ligue Europa.

Présent aux côtés de Gérard Lopez depuis le rachat du LOSC en janvier 2017, Marc Ingla vit ses derniers moments chez les Dogues . En conflit permanent avec Luis Campos depuis quelque temps, la situation délicte entre les deux hommes forts du LOSC a atteint son apothéose lors du dernier mercato estival. Las de sa relation avec le dirigeant portugais et souhaitant se concentrer sur d'autres projets, notamment la course à la présidence du FC Barcelone, le directeur général du club lillois a ainsi présenté sa démission à Gérard Lopez il y a quelques semaines. Une décision qui a surpris le président du LOSC, mais qu'il a néanmoins accepté, dans l'espoir de voir Luis Campos faire son retour à Lille, alors que l'ancien directeur sportif de Monaco semblait plus proche que jamais d'un départ et n'a plus été aperçu au centre d'entrainement lillois depuis août dernier. Toutefois, le départ de Marc Ingla ne sera acté qu'une fois que Gérard Lopez aura trouvé son successeur, et en attendant, le directeur général du LOSC serait au coeur de vives tensions avec les joueurs lillois depuis quelques jours...

Ingla n'aurait pas respecté les primes de qualification en 16es de finale d'Europa League !