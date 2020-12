Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gérard Lopez sort du silence pour Luis Campos !

Publié le 13 décembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Après avoir fait part de son souhait de quitter son poste au LOSC, Luis Campos pourrait bel et bien faire ses valises. En marge de la victoire de son équipe ce dimanche, Gerard Lopez a rappelé toute l’importance du Portugais pour lui.

Si tous les voyants semblent au vert pour les Dogues depuis le début de saison, en interne, il y a de l’orage dans l’air. Le mercato estival a laissé des traces, et Gérard Lopez doit composer avec la démission de Marc Ingla, ainsi que les envies d’ailleurs de son directeur sportif Luis Campos. Alors que le départ prochain de l’Espagnol pourrait rebattre les cartes pour le Portugais en raison de leur relation conflictuelle, Christophe Galtier et Gérard Lopez n’ont de cesse d’appeler l’ancien recruteur de l’AS Monaco à rester dans le Nord. L’homme d’affaires luxembourgeois en a remis une couche ce dimanche au micro de Canal + .

« Luis est quelqu’un de très important »