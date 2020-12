Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Lopez, Merlyn Partners… Le coup de tonnerre prend forme à Lille !

Publié le 16 décembre 2020 à 16h30 par Th.B. mis à jour le 16 décembre 2020 à 16h32

En raison des difficultés financières rencontrées par le LOSC, des changements ont été demandés par le principal bailleur, à savoir le fonds d’investissement Elliott. Gerard Lopez va céder la propriété du club à Merlyn Partners SCSp comme le laisse entendre le communiqué que L’Équipe s’est procuré ce mercredi.

Ces dernières saisons, le LOSC a considérablement renflouer ses caisses en vendant les éléments dotés d’une grosse valeur marchande de son effectif. Pour l’exemple, en 2019, les dirigeants lillois parvenaient à trouver un accord avec Arsenal pour la vente échelonnée de Nicolas Pépé contre un montant global de 80M€. Lors du dernier mercato estival, le LOSC a réussi à réitérer une telle opération en cédant Victor Osimhen au Napoli pour la même somme et Gabriel une nouvelle fois à Arsenal contre un chèque de 30M€. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ce mercredi, ce n’était pas assez pour le fonds d’investissement Elliott qui est le principal bailleur de Gérard Lopez, propriétaire du LOSC. On vous a en effet dévoilé que cinq joueurs auraient dû être vendus pour permettre de combattre la crise économique qui a frappé le monde du football et le club durant cette année civile 2020 liée au Covid-19. Afin de conserver la compétitivité de l’équipe entraînée par Christophe Galtier, Gérard Lopez s’est contenté de grosses ventes d’Osimhen et de Gabriel. Ce qui lui coûterait désormais sa place. Mardi, L’Équipe assurait qu’en l’absence de public dans les stades, le retrait de Mediapro et les incertitudes qui règnent concernant l’évolution des situations sanitaires et économiques, des changements devraient être opérés. Soit Elliott arrêterait sa collaboration avec le LOSC, obligeant Lopez à trouver de nouveaux investisseurs, soit les têtes allaient tomber et tout repartirait de zéro. En l’état, la tête de Gérard Lopez tomberait et il y a du nouveau à noter du côté du LOSC.

Lopez et Merlyn Partners SCSp prennent la parole !