Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gros coup de tonnerre pour l’avenir de Renato Sanches ?

Publié le 16 décembre 2020 à 16h00 par T.M.

Dans sa deuxième saison au LOSC, Renato Sanches s’est imposé comme l’un des patrons de l’effectif de Christophe Galtier. Problème, cette belle histoire entre les Dogues et le Portugais pourrait ne pas durer.

Annoncé comme l’un des plus grands talents en devenir lors qu’il était au Benfica, Renato Sanches n’a pas réussi à confirmer au Bayern Munich. C’est ainsi qu’en 2019, le Portugais a choisi de venir se relancer au LOSC. Et après des débuts compliqués, le protégé de Christophe Galtier montre enfin tout son talent. Dans l’entrejeu, Renato Sanches est le patron des Dogues, étant l’un des éléments clés de la belle réussite lilloise actuellement. Mais tout pourrait se stopper dès janvier.

Renato Sanches, la solution à la crise ?