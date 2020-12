Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Liverpool pense à Renato Sanches

Publié le 16 décembre 2020 à 14h10 par La rédaction

Auteur d’une année 2020 de haut-vol, Renato Sanches a tapé dans l’œil de plusieurs clubs anglais. Et notamment Liverpool, qui pense à lui pour cet hiver.

Le grand Renato Sanches est enfin là. Sous les couleurs du LOSC, le milieu de terrain portugais montre de plus en plus ses qualités et l’étendue de sa palette, souvent impressionnante. Des performances qui ne passent pas inaperçues, notamment en Angleterre. D’après nos sources, plusieurs clubs de Premier League sont à l’affût pour le prochain mercato d’hiver.

Si Wijnaldum s’en va…

Selon nos informations, Renato Sanches est notamment sur les tablettes de Liverpool. Jurgen Klopp est un observateur très attentif de la Ligue 1 et le profil du Portugais lui plaît beaucoup. Si jamais les Reds venaient à perdre Georginio Wijnaldum cet hiver, Renato Sanches deviendrait alors l’option n°1 pour le remplacer. Wijnaldum arrive en fin de contrat (juin 2021) et le FC Barcelone de Ronald Koeman penserait à lui pour janvier. Une opération qui pourrait déclencher les hostilités d’un dossier Renato Sanches.