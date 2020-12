Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à venir pour Pogba ?

Publié le 16 décembre 2020 à 15h30 par A.C.

Arrivé au terme de son aventure à Manchester United, Paul Pogba pourrait bien changer de club dès le prochain mercato hivernal.

L’avenir de Paul Pogba semble inexorablement passer par un départ de Manchester United... reste à savoir quand ! Mino Raiola a en effet mis le feu aux poudres avec sa sortie, dans les colonnes de Tuttosport . « C’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. Il est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui » a lancé Raiola, ouvrant carrément la porte à un départ dès le mois de janvier. « Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air et la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato ». Il a toutefois rétropédalé, seulement quelques jours plus tard, en renvoyant tout à la fin de la saison. « J'ai exprimé mes opinions sur lui. Je parlais du mercato d'été. C'est difficile pour les grands joueurs de bouger en janvier » a confié Raiola, toujours à Tuttosport . Il semble pourtant que plusieurs clubs seraient disposés à passer à l’action pour Pogba et dès cet hiver !

La porte est ouverte pour Pogba

D’après les informations de Pipe Sierra, les clubs s’étant renseignés pour Paul Pogba actuellement, seraient au nombre de trois. Il y aurait le Real Madrid, où Zinedine Zidane ne semble pas l'avoir oublié, ainsi que son ancien club de la Juventus. Mais Leonardo aurait également contacté Mino Raiola, afin d’évoquer une possible arrivée de Pogba au Paris Saint-Germain. Contrairement à ce qu’a pu dire Raiola récemment, Sierra assure qu’il y aurait une réelle possibilité de voir Pogba quitter Manchester United en janvier. Il précise toutefois qu’il faudra dépenser 10M€ pour cela ! Pas sûr que le Real Madrid, le PSG ou encore la Juventus soient disposés à réaliser un tel effort en pleine crise économique.

La Juventus a un plan !