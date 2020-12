Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’activerait pour l’arrivée d’une pépite argentine !

Publié le 16 décembre 2020 à 15h15 par T.M.

Avec Lionel Messi, Paulo Dybala et Papu Gomez, le PSG pourrait prendre l’accent argentin dans les mois à venir. Et visiblement, Leonardo aurait une autre pépite argentine dans le viseur.

Après le clan des Brésiliens, le PSG aura-t-il le clan des Argentins ? Actuellement, le club de la capitale peut compter sur Angel Di Maria, Leandro Paredes et Mauro Icardi, mais ce petit groupe pourrait croitre dans les mois à venir. En effet, la communauté argentine pourrait prendre du poids à Paris et pas avec n’importe qui. Actuellement, tous les regards sont notamment tournés vers Lionel Messi, qui pourrait retrouver Neymar au PSG à la fin de son contrat au FC Barcelone. Mais la liste ne s’arrêterait pas là. En Italie, on explique notamment que Leonardo serait attentif à la situation de Paulo Dybala avec la Juventus, tandis qu’Angel Di Maria pousserait pour l’arrivée de Alejandro Gomez, dont le divorce avec l’Atalanta se rapprocherait.

Le PSG à fond sur Francisco Ortega