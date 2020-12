Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une intervention décisive de Pini Zahavi dans ce nouveau dossier de Villas-Boas ?

16 décembre 2020

Même si le prochain mercato de l'OM devrait être axé sur le sens des départs, André Villas-Boas souhaiterait renforcer son effectif. Fabio Vieira serait donc suivi, mais l'influence de Pini Zahavi pourrait tout faire basculer, dans un sens comme dans l'autre.

Le milieu de terrain de l'OM est fourni, mais pourrait connaître des départs importants. Alors que le club phocéen a besoin de vendre pour assainir ses finances, Morgan Sanson et Boubacar Kamara seraient en partance. Le défenseur central de métier, repositionné comme milieu défensif, intéresserait de grands clubs comme le FC Barcelone ou le Bayern Munich et pourrait ainsi rapporter 60M€ à Frank McCourt. Dans le haut de tableau en Ligue 1, l'OM peut viser de grands objectifs et pourquoi pas rêver du titre. Pour conserver sa compétitivité, André Villas-Boas demanderait donc des renforts. Et si un attaquant pour ajouter de la profondeur à l'effectif serait particulièrement souhaité, l'ancien du FC Porto courtiserait Fabio Vieira.

Prolongation ou transfert, Pini Zahavi a la clé