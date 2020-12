Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gros retournement de situation se confirme pour Saliba !

Publié le 16 décembre 2020 à 23h00 par D.M.

Directeur technique d’Arsenal, Edu s’est prononcé sur la situation de William Saliba, annoncé sur les tablettes de l’ASSE.

Prêté la saison dernière à l’ASSE, William Saliba pourrait retourner dans le Forez lors du prochain mercato hivernal. Le défenseur central n’a toujours pas disputé la moindre rencontre de championnat cette saison sous le maillot d’Arsenal et pourrait quitter Londres en janvier prochain afin d’obtenir du temps de jeu. Et à en croire les informations de But Football Club , Saliba privilégierait un retour chez les Verts . Un nouveau prêt est évoqué pour le défenseur central, mais Arsenal voudrait qu'il reste en Angleterre.

« Nous devons lui parler »