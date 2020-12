Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour conserver Lionel Messi, tout est envisageable au Barça !

Publié le 16 décembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Le FC Barcelone, par le biais de ses candidats à la présidence Joan Laporta et Victor Font, veut conserver coûte que coûte Lionel Messi. Bien que son contrat court jusqu’en juin prochain, le Barça compte son jouer son va-tout avec Messi. Et même un ancien joueur du club, à savoir Ivan Rakitic, y met du sien pour permettre au club d’arriver à ses fins avec Messi.

Et si Lionel Messi quittait son club de toujours à la fin de la saison ? C’est une hypothèse à sérieusement prendre en compte en raison de la situation contractuelle du capitaine du FC Barcelone au sein du club blaugrana. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Messi sera dans la possibilité de discuter avec le club de son choix dès le mois de janvier dans l’optique de trouver un accord pour une arrivée libre de tout contrat l’été prochain. Le PSG et Manchester City mèneraient la danse dans la course à la signature de Messi. D’après ESPN , le numéro 10 du FC Barcelone et la star du PSG voudraient à nouveau évoluer ensemble dans le même club. Selon Eurosport UK , City pourrait rafler la mise grâce à la présence de Guardiola et du fait que Messi serait alors susceptible de directement évoluer en Major League Soccer par la suite au New York City FC. Mais le PSG aurait également des arguments à faire valoir. Hormis Neymar, le club aurait été le seul prétendant à s’être concrètement renseigné auprès du clan Messi cet été pour un transfert. Et maintenant ?

Les changements opérés par le Barça seraient la cause du moins bien de Messi pour Rakitic…

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a révélé ces dernières heures au micro de GolTV que ses ambitions étaient claires avec Lionel Messi : le conserver coûte que coûte. « Mon intention, c’est que Messi reste. Je vais faire tout ce qui est possible, en accord avec les possibilités du club, pour que Leo Messi reste au Barça et que son maillot soit toujours celui du Barça ». Ancien président du FC Barcelone entre 2003 et 2010, Laporta a pu nouer des liens forts avec le joueur et son entourage, ce qui pourrait changer la donne alors qu’un départ semble se profiler. « J’ai une très bonne relation avec Leo. C’est une relation de respect et d’estime réciproque. Je sais que Leo aime le Barça. Je ne conçois pas un Barça sans Leo Messi ». Passé par le FC Barcelone entre 2014 et 2020 avant de retourner au FC Séville, Ivan Rakitic s’est livré sur les problèmes rencontrés par le club culé et Messi en ce début de saison qui est loin de son niveau habituel. Ce qui permet à certains médias d’assurer qu’il aurait déjà la tête ailleurs. « Je pense qu'il ne s'agit pas seulement du FC Barcelone, mais peut-être aussi de la situation en général. Toutes les autres équipes de La Liga Santander ont fait un pas en avant, donc le niveau de compétition est maintenant beaucoup plus élevé, et tous ces matches sont vraiment difficiles à jouer. Toutes ces choses rendent les choses plus difficiles. De plus, le fait qu'une grande équipe change d'entraîneur et que certains joueurs peuvent signifier que parfois ce n'est pas facile de s'adapter, mais pour moi, il est toujours clair que le FC Barcelone a une équipe incroyable. Ils ont toujours le meilleur joueur du monde, Lionel Messi. L'une des meilleures choses à propos du football est que toutes les équipes sont compétitives et veulent gagner les unes sur les autres, il faut donc être préparé et sinon, se préparer à perdre. Je pense que le FC Barcelone atteindra à nouveau ses normes élevées et j'espère qu'il sera bientôt à nouveau à 100% ». Les changements opérés au Barça cet été que ce soit dans la direction, au sein du staff et du vestiaire, pourraient donc avoir une réelle incidence sur l’état sportif du club actuellement selon Rakitic qui s’est confié à LiveScore dans des propos rapportés par Estadio Deportivo. Et le Croate ne s’est pas arrêté là.

… mais l’ex-blaugrana demande à Messi de rester au Barça !