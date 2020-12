Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a la clé de l'opération Messi !

Publié le 16 décembre 2020 à 1h15 par Th.B.

En l’ayant déjà incité à le rejoindre au PSG, Neymar aurait posé la première pierre dans le dossier Lionel Messi pour le club de la capitale. À présent, la venue du capitaine du FC Barcelone se jouerait sur le terrain.

« J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Pour ESPN Argentine , Neymar expliquait après la victoire du PSG sur Manchester United en Ligue des champions le 2 décembre dernier qu’il cultivait le désir de jouer à nouveau avec Lionel Messi. Depuis, la presse se déchaîne et les témoignages se multiplient de part et d’autres que ce soit du côté du PSG ou du FC Barcelone sur la question. Cependant, Neymar aurait fait le premier pas, le plus dur resterait désormais à faire.

La double confrontation en Ligue des champions primordiale pour le choix de Messi ?