Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au Barça, on est catégorique pour le retour de Neymar !

Publié le 16 décembre 2020 à 21h15 par D.M.

Candidat à la résidence du FC Barcelone, Lluis Fernàndez Alà a présenté son projet ce mercredi. Et Neymar ne semble pas rentrer dans ses plans.

Le FC Barcelone était tout proche d’enregistrer le retour de Neymar lors de l’été 2019. Désireux de faire son retour en Catalogne, l’attaquant aurait fait le forcing auprès de ses dirigeants pour quitter le PSG, mais les rencontres entre les deux équipes n’ont abouti à aucun accord et Neymar est finalement resté à Paris. Aujourd’hui, la donne a radicalement changé et un départ ne serait plus d’actualité. Comme annoncé par le10sport.com, l’international brésilien est heureux au PSG et pourrait bien prolonger son contrat. Mais un retour du joueur au FC Barcelone continue d’être évoqué notamment par certains candidats à la présidence.

«Neymar ne reviendra pas au Barça»