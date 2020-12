Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour ce gros coup proposé par Di Maria !

Publié le 16 décembre 2020 à 19h45 par T.M.

Entre l’Atalanta et Alejandro Gomez, le divorce serait imminent. Alors que le PSG serait attentif à la situation, Leonardo saurait à quoi s’en tenir pour recruter l’Argentin.

Une fois n’est pas coutume, c’est en Italie que Leonardo pourrait frapper un gros coup dans les semaines à venir. Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes en janvier, le directeur sportif est à l’affût pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. Et pour cela, une grosse opportunité pourrait se présenter à l’Atalanta. Leader de l’équipe de Bergame, Alejandro Gomez est plus proche que jamais de faire ses valises. Le divorce pourrait être prononcé en janvier et l’Argentin serait attendu au PSG. En effet, selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport , Angel Di Maria aurait conseillé à Leonardo de recruter son compatriote argentin.

Un transfert à 7,5M€ ?