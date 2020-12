Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un bras de fer pour Olivier Giroud ?

Publié le 12 décembre 2020 à 23h45 par A.C.

L’Olympique de Marseille lorgnerait toujours Olivier Giroud, mais en Italie, le Français semble décidément avoir la cote.

Reverra-t-on Olivier Giroud en Ligue 1 ? L’Olympique de Marseille, où André Villas-Boas cherche un renfort offensif, on l’espère bien. Pourtant, en dépit de son faible temps de jeu, Giroud pourrait bien rester à Chelsea selon nos informations. Son contrat, qui se termine en juin prochain pourrait être prolongé et les espoirs de l’OM, douchés. Mais c’est sans compter sur l’Inter, où Antonio Conte semble plus que déterminé à recruter Giroud.

Conte attend toujours Giroud à l’Inter