Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Messi et Mbappé, Leonardo va devoir faire un énorme choix !

Publié le 17 décembre 2020 à 17h15 par T.M.

Depuis l’annonce de Neymar, les fans du PSG se mettent à rêver d’un trio avec Lionel Messi et Kylian Mbappé. Un rêve qui serait toutefois impossible à réaliser, il faudra donc faire un gros choix.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Neymar négocie actuellement une prolongation. Mais le Brésilien pourrait poser quelques conditions et l’une d’entre elles pourrait se nommer Lionel Messi. Dernièrement, l’ancien du FC Barcelone avait clamé son désir de rejouer avec La Pulga. Ces retrouvailles auront-elles lieu au PSG ? Alors que Leonardo avait déjà révélé avoir pensé à Messi durant l’été quand il souhaitait quitter le Barça, un retour de flamme pourrait être à prévoir, d’autant plus que l’Argentin pourrait être libre. Malgré tout, l’aspect économique de cette opération n’est pas à négliger et pourrait entraîner de grosses répercussions.

Un trio Messi-Mbappé-Neymar impossible à former !