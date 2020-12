Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision retentissante de Lionel Messi pour son avenir ?

Publié le 17 décembre 2020 à 7h30 par Th.B.

Dans le viseur du PSG et de Manchester City, Lionel Messi se dirigerait toujours vers un départ du FC Barcelone selon le journaliste Guillem Balague. Seule une chose pourrait lui faire changer d’avis.

Arrivé en 2000 à l’âge de 13 ans, Lionel Messi devrait quitter le FC Barcelone 21 ans plus tard, soit en juin prochain. La raison ? Son contrat arrivera à expiration à la fin de la saison, et en l’état, le capitaine du Barça refuserait de se pencher sur une prolongation à l’instant T. Sa volonté serait de se lancer un nouveau challenge ailleurs, lui qui cultiverait le désir de rejouer aux côtés de Neymar qui lui a lancé un appel du pied ces derniers pour qu’il le rejoigne au PSG.

« Lionel Messi pense toujours à partir »