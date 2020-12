Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan des Argentins au pouvoir au PSG ?

Publié le 17 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Ces dernières saisons, le clan des Brésiliens étaient en majorité dans le vestiaire du PSG. A l’avenir, ce sont les Argentins qui pourraient désormais être en nombre.

Au PSG, le clan des Brésiliens s’est souvent retrouvé au coeur de la polémique ces dernières saisons. En nombre, la bande à Neymar s’est toutefois réduite au fil des mois pour ne désormais compter plus que l’ancien du FC Barcelone, Rafinha et Marquinhos. En revanche, un autre clan est en train de se former, celui des Argentins avec Angel Di Maria, Mauro Icardi et Leandro Paredes. Et celui-ci pourrait encore grandir.

De nouveaux Argentins au PSG ?

Dans les mois à venir, le PSG pourrait voir de nouveaux Argentins rejoindre l’effectif de Thomas Tuchel. Le principal ? Lionel Messi. Depuis l’annonce de Neymar, le joueur du FC Barcelone est annoncé avec insistance dans la capitale, d’autant plus qu’il pourrait être libre l’été prochain, une fois que son contrat aura expiré. Mais un Argentin pourrait en cacher un autre puisque Paulo Dybala éveillerait également l’intérêt de Leonardo tandis que le directeur sportif du PSG aurait été sollicité par Angel Di Maria pour recruter Alejandro Gomez, dont le divorce avec l’Atalanta est imminent. Et voilà que ce mercredi, la presse argentine annonce également un vif intérêt pour Francisco Ortega, latéral gauche du Velez Sarsfield.