Mercato : PSG, Barcelone... Aulas peut souffler pour Depay !

Publié le 17 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec l'OL, Memphis Depay a toutefois tenu à assurer qu'il était focaliser sur le club lyonnais.

Dans les prochaines semaines, Memphis Depay sera l'un des grands acteurs du marché. Et pour cause, son contrat à l'OL prend fin en juin prochain et aucune prolongation ne semble à l'étude. Une situation qui a alerté le FC Barcelone depuis longtemps, tandis que le PSG serait également à l'affût selon les récentes informations du Parisien. Malgré tout, l'international néerlandais assure qu'il se focalise pour le moment sur l'OL.

Depay se concentre sur l'OL