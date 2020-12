Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prend un gros risque dans deux dossiers chauds !

Publié le 17 décembre 2020 à 7h00 par D.M.

Sergio Ramos et Luka Modric voient leur contrat expirer à la fin de la saison et n’auraient toujours pas reçu d’offre de la part de leurs dirigeants. Mais les responsables du Real Madrid auraient planifié une réunion afin de sceller l’avenir des deux joueurs.

Les dirigeants du Real Madrid ont du pain sur la planche. Les responsables merengue auraient déjà commencé à se pencher sur le prochain mercato estival, mais ils doivent également gérer la situation de nombreux éléments en fin de contrat. C’est notamment le cas de Sergio Ramos et de Luka Modric. Cadres du vestiaire madrilène, les deux joueurs voient leur contrat expirer à la fin de la saison et espèreraient prolonger leur aventure au Real Madrid. Mais pour l’heure, les négociations seraient à l'arrêt.

Perez aurait demandé à Sergio Ramos et à Modric d'attendre