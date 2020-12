Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal a-t-il dit adieu à son rêve d’aller à l’OM ?

Publié le 17 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Souhaitant désormais débarquer dans le monde du football, Mourad Boudjellal rêve notamment de prendre les commandes de l’OM. Mais pour le dirigeant de 60 ans, c’est loin du Vélodrome que l’aventure pourrait débuter.

A la tête du RCT ces dernières années, Mourad Boudjellal a tout gagné sur la planète rugby. Souhaitant relever d’autres défis, il veut désormais se défier au football. Pour cela, il s’est notamment associé à Mohamed Ayachi Ajroudi pour racheter l’OM, un club dont il se verrait bien être le prochain président. Alors que Boudjellal a déjà exprimé ses grandes ambitions pour le club phocéen, évoquant notamment son désir de nommer Zinedine Zidane comme entraîneur, il pourrait ne jamais débarquer à l’OM.

Hyères plutôt que Marseille ?