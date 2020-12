Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce proche de Boudjellal annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 16 décembre 2020 à 17h45 par T.M.

Rêvant de l’OM, Mourad Boudjellal pourrait finalement atterrir… au Hyères FC. Un challenge étonnant qui devrait sans doute intéresser le dirigeant de 60 ans selon Roland Courbis, proche de ce dernier.

Ces derniers jours encore, Mourad Boudjellal a répété son envie de débarquer à la tête de l’OM. Se voyant comme le futur président du club phocéen, l’ancien patron du RCT se heurte toutefois à la position ferme de Frank McCourt. Dans cette situation, Boudjellal pourrait finalement se tourner vers un autre projet et les informations se multiplient à ce sujet ces dernières heures à propos d’une possible arrivée à la tête du Hyères FC. Un scénario d’ailleurs confirmé par Boudjellal lui même, mais s’il a fait savoir qu’il n’avait pris aucune décision encore. Néanmoins, à en croire Actufoot , cela serait plus concret que jamais puisque le dirigeant de 60 ans aurait déjà été présenté à l’effectif du club varois.

« Ça ne pourrait être que positif »