Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal confirme pour cet incroyable projet loin de l’OM !

Publié le 16 décembre 2020 à 14h15 par T.M.

Annoncé à l’OM, Mourad Boudjellal pourrait finalement débarquer… au Hyères FC. Une possibilité confirmée d’ailleurs par le principal intéressé.

Souhaitant désormais s’investir dans le monde du football, Mourad Boudjellal multiplie les projets. D’abord intéressé par le rachat du Sporting Toulon, le dirigeant de 60 ans s’est lancé dans une plus grosse entreprise : le rachat de l’OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi. Toutefois, face à un mur nommé Frank McCourt, les deux collaborateurs rencontrent de grosses difficultés. Dans cette situation, Boudjellal avait fait part de son pessimisme ces derniers jours. Au point de renoncer à son grand rêve de devenir le président de l’OM ?

« L’information est bonne et fausse en même temps »