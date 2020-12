Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal prêt à renoncer à l’OM pour un étonnant projet ?

Publié le 15 décembre 2020 à 13h30 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Mourad Boudjellal répète son envie d’arriver à la tête de l’OM, lui qui est impliqué dans le projet de rachat de Mohamed Ayachi Ajroudi. Toutefois, face à Frank McCourt, cela est très compliqué. D’ailleurs, dernièrement, on pouvait remarquer un certain pessimisme chez Boudjellal, qui pourrait bien le pousser vers un autre projet à l’opposé de l’OM.

Verra-t-on un jour Mourad Boudjellal au poste de président de l’OM ? Après le rugby, le dirigeant de 60 ans souhaite débarquer dans le football et il souhaite le faire par la grande porte. Pour cela, il s’est notamment associé à Mohamed Ayachi Ajroudi afin de racheter l’OM à Frank McCourt. Durant l’été, ce feuilleton a fait énormément parler sur la Canebière, mais l’Américain n’a jamais lâché son bien, répétant qu’il n’avait pas l’intention de vendre. Alors que cela s’est considérablement calmé, Mourad Boudjellal est dernièrement venu rajouter de l’huile sur le feu, relançant le feuilleton de la vente de l’OM. Toutefois, désormais, on n’est plus si optimiste que cela. « On a essayé mais aujourd’hui force est de constater que Frank McCourt ne veut pas vendre. Mais on ne lâche pas, on attend. L’OM, ça fait rêver. Mais faut qu’il y ait vendeur », lâchait-il notamment il y a quelques jours.

Ça se complique avec l’OM…

Alors que Mourad Boudjellal voit les choses en grand pour son OM, ayant notamment l’ambition de faire venir Zinedine Zidane sur le banc de touche, cela s’annonce compliqué. Et le principal intéressé en est bien conscient. En effet, il y a quelques jours, à l’occasion d’un entretien accordé à Actufoot , Boudjellal avait lâché des propos qui laissaient entendre qu’il pourrait bien lâcher le projet de l’OM pour aller voir ailleurs. « Premièrement le club n’est pas en vente et deuxièmement s’il l’est un jour il faudrait qu’il soit vendu à nous. Donc il y a quand même deux hypothèses qui font qu’aujourd’hui on en est très très loin. (…) Je suis attentif au dossier marseillais, il m’intéresse tout le monde le sait, mais cela ne m’empêche pas d’envisager autre chose. (…) Il va falloir que je me positionne sur certaines choses et après quand on est engagé, on est engagé quoi, c’est difficile de faire marche arrière. Donc j’ai des choix à faire et je vais les faire. (…) Je vais m’investir dans le monde amateur pour ne pas avoir la pression. Ça me plait bien de travailler sans pression particulière des résultats, sans me dire je veux jouer les premiers rôles ».

Un autre projet étonnant se présente ?