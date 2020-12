Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal a été refroidi…

Publié le 13 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours désireux de boucler le rachat de l’OM dans le cadre du grand projet de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal a été sèchement taclé par Bernard Tapie. Et cette intervention semble l’avoir incité à faire machine arrière…

Depuis l’été dernier, Mourad Boudjellal pilote une offre de rachat de l’OM pour le compte de l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Mais l’ancien patron du RC Toulon, qui se montre très insistant à ce sujet ces derniers mois, bute pour le moment sur Frank McCourt qui refuse de vendre l’OM. Et alors qu’il semblait jusqu’ici déterminé à aller au bout de son action, Boudjellal a été nettement refroidi par… Bernard Tapie !

« Je suis très touché par ses déclarations »