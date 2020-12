Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo contrariés par… le Real Madrid ?

Publié le 13 décembre 2020 à 0h45 par Th.B.

Bien que le PSG soit intéressé par le profil de Mauricio Pochettino pour la succession de Thomas Tuchel, Leonardo pourrait voir le Real Madrid et Manchester United lui griller la priorité. Explications.

L’épilogue de l’ère Thomas Tuchel semble se préciser. En effet, contractuellement lié au PSG jusqu’au 30 juin prochain, l’entraîneur allemand refuserait de prolonger son engagement envers le club parisien selon plusieurs médias. Le PSG devrait alors trouver un nouveau coach pour prendre les rênes de l’effectif et Mauricio Pochettino serait dans les bonnes grâces des dirigeants du Paris Saint-Germain. Directeur sportif, Leonardo apprécierait cette option. Mais l’ex-joueur du PSG serait susceptible de snober son ancien club.

Le Real Madrid et United ne lâchent rien pour Pochettino