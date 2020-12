Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet s’enflamme totalement pour une recrue de l’été !

Publié le 16 décembre 2020 à 10h45 par G.d.S.S.

Malgré un début de saison relativement poussif depuis son arrivée à l’OM en toute fin de mercato estival, Luis Henrique est défendu par Dimitri Payet qui assure que l’attaquant brésilien dispose de grandes qualités.

En quête d’un renfort offensif capable d’évoluer à la pointe de l’attaque, l’OM a finalement décidé de miser sur Luis Henrique (18 ans) cet été. Recruté pour 8M€ en provenance de Botafogo, l’attaquant brésilien n’a pas encore réussi à démontrer ses qualités, et André Villas-Boas a récemment lâché une terrible confidence au sujet de ce recrutement : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur », a indiqué l’entraîneur de l’OM début décembre sur Luis Henrique. Et pourtant…

Payet adore déjà Luis Henrique