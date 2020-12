Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet fait une grosse révélation sur sa décision fracassante de l’été !

Publié le 17 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur sa prolongation de contrat, Dimitri Payet confirme avoir accepté de baisser son salaire pour signer un nouveau bail à l'OM.

Cet été, Dimitri Payet a blindé son avenir à l'Olympique de Marseille. En effet, l'international français a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024 date à laquelle il aura 37 ans. Autrement dit, il y a de grandes chances que le numéro 10 termine sa carrière à l'OM. Toutefois, compte tenu du contexte économique, Dimitri Payet confirme qu'il a bien accepté de baisser son salaire afin de pouvoir s'inscrire sur le long terme avec le club phocéen.

«Vous mettez mon salaire de base, vous divisez par deux la première année»