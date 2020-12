Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Barcelone, on ne baisse pas les armes pour Neymar !

Publié le 17 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Toujours dans le viseur de certains candidats à la présidence du FC Barcelone, Neymar pourrait bien revenir au Barça au terme de son contrat au PSG qui court jusqu'en juin 2022.

« Nous avons parlé avec l’entourage de Neymar et il a fait des déclarations dont certains ont déduit qu’il voulait Lionel Messi au PSG. Mais non. Neymar veut revenir à Barcelone comme lors de l’été 2019. Actuellement, on ne peut pas payer de transfert, cela serait à la fin de son contrat ». Voici le témoignage lourd de sens qu’Emili Rousaud, ancien membre de la direction de Josep Maria Bartomeu et candidat à la présidence du FC Barcelone, a tenu lors d’un entretien accordé à As . Bien que Neymar ait récemment assuré être bien au PSG alors que le club de la capitale travaillerait en coulisse sur une prolongation de son contrat, certains médias espagnols et candidats à la succession de Josep Maria Bartomeu tels que Rousaud, laissent entendre que la star du PSG cultiverait secrètement le désir de revenir au FC Barcelone. Également dans la course pour prendre les rênes du Barça , Jordi Farré a livré un discours similaire à celui d’Emili Rousaud ces dernières heures.

« Il coûterait très peu car il aide à vendre des maillots, des publicités et attirer des sponsors »