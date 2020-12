Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers un énorme retournement de situation pour cet indésirable de Puel ?

Publié le 17 décembre 2020 à 20h45 par La rédaction

N'entrant pas dans les plans de Claude Puel en début de saison et annoncé avec insistance sur le départ pour l'Olympiakos, Miguel Trauco devrait finalement rester dans le Forez, et aurait convaincu Claude Puel qu'il était l'homme de la situation...

Lors du dernier mercato estival, de nombreux indésirables ont quitté l'ASSE, sur demande de Claude Puel qui souhaitait reconstruire l'équipe après une saison 2019-2020 particulièrement décevante. Parmi ces indésirables figuraient plusieurs cadres, à l'image de Yohan Cabaye, Yann M'Vila ou encore Loïc Perrin. Certains d'entre eux n'ont pas trouvé de porte de sortie, tel que Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz et Miguel Trauco. Claude Puel avait notamment fait du recrutement d'un latéral gauche l'une de ses priorités, n'étant pas convaincu par les performances de Miguel Trauco, un an après son arrivée en provenance de Flamengo. De nombreux joueurs ont été annoncés proche de l'ASSE au cours des derniers mois, à l'image de Dalbert, parti au Stade Rennais, Yuto Nagatomo, qui a rejoint l'OM, Francisco Ortega, désormais dans le viseur du PSG, ou encore le Grec Dimitrios Giannoulis, dont l'offre de 3.5M€ avait été jugée insuffisante. Les finances de l'ASSE étant particulièrement précaires, l'opération était finalement tombée à l'eau. Si Stéphane Ruffier ne s'est jamais vu accorder une nouvelle chance en équipe première, ce n'est pas le cas des autres indésirables à l'instar de Miguel Trauco, qui serait désormais parvenu à convaincre Claude Puel...

Miguel Trauco parti pour rester ?