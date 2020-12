Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Messi… Victor Font dévoile son gros projet pour le Barça !

Publié le 17 décembre 2020 à 13h30 par T.M.

Depuis l’été, le FC Barcelone a entamé une révolution et cela va prendre un réel tournant en janvier avec l’élection d’un nouveau président. Annoncé comme l’un des favoris, Victor Font a dévoilé ce qu’il voyait pour le futur du Barça et cela pourrait tourner autour de Lionel Messi et Xavi.

Actuellement, le FC Barcelone est malade. Et cela fait maintenant plusieurs mois que ça dure. Tout avait d’ailleurs explosé lors de la claque reçue en Ligue des Champions face au Bayern Munich. En Catalogne, on a alors pris la décision d’entamer un nouveau chapitre, en changeant d’entraîneur et en opérant un début de révolution au sein de l’effectif. Toutefois, pour ce renouveau, il fallait un vrai changement tout en haut et c’est ce qui va se produire en janvier prochain. Sous la pression des socios, Josep Maria Bartomeu a démissionné et un nouveau président sera élu. Depuis plusieurs semaines désormais, la campagne est lancée entre les différents candidats et chacun expose son programme. Annoncé comme l’un des grands favoris pour prendre les commandes du FC Barcelone, Victor Font a évoqué ce jeudi certains gros dossiers de son futur Barça.

« Messi peut être retenu »

Pour le prochain président du FC Barcelone, l’un des premiers gros dossiers à gérer sera celui de la prolongation de Lionel Messi. En effet, l’Argentin est en fin de contrat et il faut donc éviter qu’il s’en aille librement à la fin de la saison. Il va donc falloir trouver les bons arguments pour convaincre Messi de rester, lui qui voulait pourtant partir durant l’été. Dans un entretien accordé à Goal , Victor Font s’est donc prononcé sur ce dossier brulant, assurant : « Nous pensons qu'il peut être retenu. Au-delà de sa frustration, probablement très élevée compte tenu du niveau atteint en août dernier, il y a son amour pour le FCB. Il a toujours dit qu'il voulait finir au FCB et que sa frustration était due à l'absence de projet. C'est exactement ce sur quoi nous avons travaillé, être à nouveau compétitif. C'est ce que nous aimerions lui dire et je pense qu'il nous donnera une opportunité ».

Xavi, le futur homme clé du Barça ?