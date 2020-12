Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rafinha s’enflamme pour son adaptation au PSG !

Publié le 17 décembre 2020 à 21h15 par T.M.

Pour le moment, tout se passe pour le mieux pour Rafinha au PSG. Et le Brésilien le confirme, il est heureux dans la capitale.

Arrivé au PSG dans les dernières minutes du mercato estival, Rafinha a été la grosse surprise de Leonardo. Pas dans les plans de Ronald Koeman au FC Barcelone, le Brésilien est arrivé contre 0€ dans la capitale. Une belle affaire sportive, mais aussi économique. En effet, à chaque fois que Thomas Tuchel aligne Rafinha, le frère de Thiago Alcantara réalise de grosses prestations et se montrant souvent décisif. Le joueur de 27 ans n’aura donc pas mis longtemps avant de trouver sa place au PSG, où il se sent déjà très à l’aise.

Une adaptation réussie