Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé déjà anticipé par Neymar ?

Publié le 18 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au sein du PSG est toujours aussi incertain, Neymar pourrait avoir anticipé le départ de son compère en lançant un énorme appel du pied à Lionel Messi.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé finira-t-il par prolonger son contrat avec le PSG, ou bien sera-t-il transféré lors du prochain mercato estival ? Pisté notamment par le Real Madrid et la Juventus, l’attaquant français va devoir faire un choix décisif, mais plus les mois défilent, et plus les chances de le voir prolonger s’amenuisent. D’ailleurs, Neymar a peut-être déjà senti le vent tourner dans ce dossier sensible du moment au PSG.

Neymar assure ses arrières avec Messi ?