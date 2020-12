Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre le PSG et le Real Madrid, Mbappé aurait tranché !

Publié le 17 décembre 2020 à 13h45 par B.C.

Alors que le PSG cherche à prolonger Kylian Mbappé, l’attaquant français rêverait toujours de rejoindre le Real Madrid afin d’y retrouver Zinedine Zidane.

Malgré les récentes déclarations de Nasser Al-Khelaïfi le concernant, l’avenir de Kylian Mbappé reste très incertain. « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous. Je suis très confiant », a récemment confié le président du PSG. Si Neymar a en effet affiché le souhait de poursuivre sa carrière dans la capitale, Kylian Mbappé se montre quant à lui bien plus discret. Le champion du monde tricolore est en discussion avec sa direction pour prolonger mais serait encore en pleine réflexion pour son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé devra toutefois rapidement trancher, puisque le PSG ne pourra pas prendre le risque de conserver sa star avec le risque de la voir filer gratuitement à la fin de son bail. Alors que le Real Madrid resterait plus que jamais à l’affût pour mettre la main sur le Bondynois, ce dernier pourrait répondre favorablement aux approches de Florentino Pérez.

Mbappé rêverait toujours du Real Madrid et de Zinedine Zidane