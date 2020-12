Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’étonnante sortie du clan Kroos sur Haaland !

Publié le 17 décembre 2020 à 10h30 par T.M.

Aujourd’hui à Dortmund, Erling Braut Haaland est notamment annoncé au Real Madrid. Un dossier qui n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir l’agent de Toni Kroos.

En seulement un an à Dortmund, Erling Braut Haaland a conquis tout le monde. Le Norvégien n’en finit plus d’impressionner et d’affoler les statistiques. De quoi forcément intéresser les plus grands clubs européens et notamment le Real Madrid. Outre Kylian Mbappé, les Merengue rêveraient également de s’offrir Haaland, annoncé comme la future référence au poste de numéro 9. Alors que ce feuilleton va faire énormément parler dans les prochains mois, il existe déjà des sorties fortes en provenance du clan madrilène.

Haaland au Real Madrid ?