Mercato - Real Madrid : C’est le moment de vérité dans ce dossier épineux de Zidane !

Publié le 17 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Relégué au second plan dans la rotation de Zinedine Zidane au Real Madrid, Isco Alarcon devrait avoir l’embarras du choix pour son avenir cet hiver. Mais son départ serait tout sauf acté pour le moment. Explications.

Depuis quelque temps, alors qu’il était auparavant un protégé de Zinedine Zidane, Isco Alarcon doit se contenter de quelques entrées en jeu et d’un temps de jeu plus que réduit au Real Madrid. Ces dernières semaines, un départ d’Isco ne cesse d’être évoqué dans la presse qui l’envoie du côté d’Everton ou encore au FC Séville. Sous contrat jusqu’en juin 2022 au club merengue, l’Espagnol ne devrait pas honorer son engagement avec la Casa Blanca jusqu’à son terme. Un transfert dès le prochain mercato hivernal serait une possibilité. Et les options ne manqueraient pas à l’appel.

L’hiver s’annonce chaud pour Isco