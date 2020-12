Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid se prépare pour le transfert colossal de Mbappé !

Publié le 17 décembre 2020 à 12h30 par T.M.

Pas un jour ne passe sans que l’avenir de Kylian Mbappé ne fasse parler dans les médias. Ce jeudi, c’est à nouveau le cas. Et en Espagne, on voit bel et bien le prodige du PSG se rapprocher plus que jamais du Real Madrid. Explications.

Privé de Neymar ce mercredi face à Lorient, le PSG a pu compter sur Kylian Mbappé. Quand une star n’est pas là, l’autre est au rendez-vous. Buteur, le champion du monde français a donc mené son équipe vers le chemin de la victoire comme cela a souvent été le cas. Toutefois, cela pourrait bientôt se terminer. En effet, l’avenir de Mbappé est plus qu’incertain malgré un contrat qui le lie jusqu’en 2022 avec les champions de France. Cela fait maintenant plusieurs mois que ce feuilleton anime la rubrique mercato. Alors que Leonardo et la direction du PSG cherchent à empêcher le départ de Kylian Mbappé en lui offrant une prolongation, la probabilité de le voir s’en aller à la fin de la saison semble et bien réelle. Mais pour aller où ?

Toujours plus proche du Real Madrid ?