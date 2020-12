Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Tuchel devrait être…

Publié le 21 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Thomas Tuchel ne devrait pas être prolongé par le club de la capitale. Et Manchester United semble bien parti pour relancer le technicien allemand cet été…

« La situation n’a pas changé. On n’a pas parlé d’une prolongation, on n’a pas parlé de mon contrat. Si ça change quelque chose pour moi ? Non », indiquait récemment Thomas Tuchel au micro de RMC Sport , indiquant donc qu’une prolongation de contrat n’avait toujours pas été évoquée avec la direction du PSG. L’entraîneur allemand semble donc bien parti pour quitter le Parc des Princes libre à l’issue de la saison, mais Tuchel ne devrait pas rester au chômage bien longtemps après son expérience au PSG.

Direction Manchester United ?

Comme l’a indiqué L’Equipe dimanche dans ses colonnes, et conformément aux révélations exclusives du 10 Sport datant d’octobre dernier, plusieurs écuries de Premier League sont entrées en contact avec Thomas Tuchel dans l’optique de la saison prochaine. L’entraîneur allemand, très attiré par ce point de chute, aurait d’ailleurs une préférence très nette pour Manchester United où il viendrait alors succéder à Ole Gunnar Solskjaer. Affaire à suivre…